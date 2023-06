“Bike to work”: a Pozzuoli un contributo fino a 100 euro per chi va a lavoro in bici

POZZUOLI – Un bonus fino a un massimo di cento euro per chi usa la bicicletta, anche a pedalata assistita, per raggiungere il luogo di lavoro. A erogare il contributo è il Comune di Pozzuoli che ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Campania per il progetto “Bike to work”. «Se usate la bici per andare a lavorare, potete richiedere un contributo al Comune di Pozzuoli teso ad incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto green», annuncia il sindaco Luigi Manzoni che ringrazia l’assessore Giacomo Bandiera per essere riuscito ad ottenere condizioni più vantaggiose per il contributo, che è raddoppiato rispetto allo scorso anno.

COME PARTECIPARE – Il bando è rivolto a cittadini maggiorenni, lavoratori, e residenti nel comune di Pozzuoli con sede di lavoro nella regione Campania. Per lavoratori si intendono – si legge nel bando – i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di Partita Iva, i titolari di attività economiche con sede fissa, stagisti, tirocinanti e borsisti con un contratto di almeno 12 mesi. Per aderire è necessario che venga sistematicamente usata la bicicletta per lo spostamento casa-lavoro per almeno cinque giorni al mese; l’incentivo aumenterà in proporzione all’utilizzo della bici, con un massimo di 0,40 centesimi di euro a chilometro fino a 100 euro al mese.