POZZUOLI/ Il Domenico Conte si rifà il look e diventa tecnologico: approvati i lavori da 691mila euro

POZZUOLI – Al via i lavori di completamento e di adeguamento dello stadio comunale “Domenico Conte” di Pozzuoli. L’amministrazione Manzoni ha approvato il progetto esecutivo dal costo complessivo di 691mila euro. In particolare, oltre al restyling, lo stadio sarà interessato da interventi di tecnologia come la realizzazione di impianti fotovoltaici e termici di ultima generazione.

I LAVORI – Nella fattispecie, gli interventi interesseranno: il ripristino del muro perimetrale, l’efficientamento energetico con la realizzazione di un impianto fotovoltaico, un impianto solare termico, la riqualificazione della balconata e degli spogliatoi e la modifica alle barriere architettoniche che ad oggi non consentono l’accesso ai disabili all’impianto di Arco Felice.