POZZUOLI/ Via Campana chiusa per le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio crollato

POZZUOLI – Mezzi e uomini in azione per mettere in sicurezza via Campana dopo il crollo di un edificio disabitato. In seguito alle forti scosse di questa mattina, infatti, parti di un vecchio rudere sono crollate. In questi minuti sono in corso le operazioni di abbattimento dell’intera struttura. Per motivi di sicurezza il tratto di strada compreso tra la rotatoria di via Campana e la Montagna spaccata è stato interdetto al passaggio delle auto e dei pedoni. Sul posto ci sono gli operai specializzati, i vigili del fuoco che hanno effettuato il sopralluogo nella struttura e gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli.