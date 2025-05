Crisi sismica, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano: «La crisi continua e il suolo si deforma»

POZZUOLI – Parla Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano, dopo le forti scosse che oggi hanno colpito la città di Pozzuoli e l’intera area dei Campi Flegrei «Il fenomeno, come abbiamo detto più volte, sta continuando. Il suolo continua a sollevarsi, l’emissione di gas è potente, stamattina abbiamo fatto il punto della situazione e abbiamo evidenziato come il gas sia emesso in 5mila tonnellate al giorno» ha spiegato al TgR «Un parametro molto alto che misuriamo per capire l’energia rilasciata durante questa crisi. Il suolo continua a deformarsi di circa 1,5 cm al mese. La calma di questo periodo ha permesso il verificarsi di questo evento odierno. L’accelerazione è stata però limitata. Scuole evacuate? Bisogna continuare a fare prevenzione, come fatto negli ultimi mesi. Significa comportamenti corretti, segnalazioni di eventuali problematiche di danni agli edifici. Abbiamo evidenziato alcune frane da crollo per alcuni costoni, bisogna continuare con i controlli».