POZZUOLI – Disattivate le Zone a Traffico Limitato a Pozzuoli per motivi di sicurezza. La disposizione è arrivata per garantire il deflusso del traffico e facilitare gli spostamenti in sicurezza. Le ZTL sono state spente in tutti i punti della città, tra cui via Serapide, nel centro storico, a via Napoli e in zona Gerolomini.