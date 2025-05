Bradisismo, appello al sindaco di Napoli «Predisporre controlli»

NAPOLI – «Senza volere creare e diffondere allarmismi ma solo facendo ricorso alla prudenza, mai troppa in questi casi ed al senso di responsabilità che il mio ruolo istituzionale impone, osservo che nonostante le reiterate scosse telluriche, l’ultima di stamattina di una certa intensità, noto che l’amministrazione comunale di Napoli non ha predisposto le dovute verifiche sugli edifici scolastici o almeno nulla è stato ancora comunicato. In ragione di ciò e nell’ambito delle mie competenze quale consigliere regionale farò tutto il possibile affinché si proceda in tal senso per la tranquillità delle famiglie e degli studenti dei quartieri di Napoli in particolare di Fuorigrotta, Bagnoli e Pianura.» Così Diego Venanzoni, consigliere regionale della Campania “gruppo De Luca Presidente”.