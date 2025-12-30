POZZUOLI/ Veterano della pediatria, Luigi Cioffi va in pensione

POZZUOLI – Luigi Cioffi, uno dei veterani della pediatria in Campania, va in pensione. Da qualche giorno, i suoi giovani pazienti hanno ricevuto la comunicazione per la sostituzione. Cioffi è uno dei fari nella cura dei neonati, degli adolescenti e dei bambini dell’area flegrea ed è sicuramente tra i più popolari. Si laurea in Medicina e Chirugia, dopo anni di studi e sacrifici. Subito dopo si iscrive all’Albo provinciale dei Medici Chirurghi, ottenendo l’abilitazione ad esercitare. Qualche anno dopo consegue il Diploma di Specializzazione in Pediatria, dando inizio alla sua brillante carriera. Oggi, infatti, è uno specialista estremamente stimato, considerato un vero e proprio esperto del settore, in quanto dimostra, quotidianamente, di avere alte competenze nella materia della Pediatria.