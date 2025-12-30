L’Istituto “Pareto” di Pozzuoli vince il bando del MIC “CinemaScuola LAB”

POZZUOLI – L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli si conferma tra le eccellenze formative del panorama scolastico nazionale, ottenendo un prestigioso finanziamento dal Ministero della Cultura. Il progetto “Art in Action” è stato selezionato nell’ambito del Bando “CinemaScuola LAB – Secondarie”, iniziativa realizzata con il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM. L’iniziativa della scuola puteolana, promossa dalla Dirigente Scolastica Rosalba Morese, si inserisce in un quadro di grande rilievo nazionale: il Ministero ha infatti finanziato 232 progetti per un contributo complessivo di oltre 8,4 milioni di euro, coinvolgendo 1.172 plessi lungo la Penisola, come reso noto dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. “Art in Action”, sviluppato dal professor Gaetano Russo in qualità di responsabile scientifico, è un progetto di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico, che evidenzia il valore educativo del cinema e dell’arte.

IL PROGETTO – Le azioni previste includono formazione teorico-pratica, workshop con esperti del settore cinematografico, proiezioni gratuite per studenti, e orientamento professionale, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio flegreo e alla prevenzione della dispersione scolastica. L’iniziativa si inserisce nel percorso di miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto “Vilfredo Pareto”, da anni impegnato in progetti nazionali ed europei per la qualità dell’istruzione. Il progetto si avvale di partnership strategiche con Comune di Bacoli, Associazione La Casa di Bradamante, LiberaMente Scuola, Cinema Teatro La Perla, Accademia IUAD, Fondazione ITS BACT, a cui va il ringraziamento per il sostegno fondamentale che renderà possibile questa sfida educativa. «Questo risultato rappresenta un riconoscimento importante dell’impegno quotidiano dei nostri studenti e dei docenti», spiega la Dirigente Scolastica Rosalba Morese. «Il finanziamento ci consentirà di offrire opportunità formative qualificate, trasformando il cinema in strumento critico per la cittadinanza digitale, la legalità e la consapevolezza sociale». Un obiettivo in linea con la visione del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che ha sottolineato l’importanza del bando nazionale: «Il Piano CIPS trasmette ai ragazzi la passione per la settima arte, ampliando orizzonti e consapevolezza».