POZZUOLI/ Mamme protagoniste alla festa di fine anno: canti e balli alla scuola “Reginelle” – LE FOTO

POZZUOLI – Si è concluso con un’esplosione di colori, sorrisi ed emozioni lo spettacolo di fine anno della scuola Reginelle – Infanzia e Primaria di Monterusciello, che quest’anno ha scelto come filo conduttore un tema capace di unire gioco, impegno e spirito di squadra: le Olimpiadi. Fin dal primo momento, il pubblico è stato travolto dall’energia dei piccoli, pronti a rappresentare non solo una “continente”, ma soprattutto la gioia di crescere insieme. Le varie classi si sono alternate in coreografie, canti e piccole scenette che hanno raccontato i valori più autentici dello sport: collaborazione, rispetto, coraggio e amicizia. Ogni esibizione è stata un piccolo capolavoro di spontaneità e impegno, frutto del lavoro quotidiano delle insegnanti e dell’entusiasmo dei bambini.

LA SORPRESA – Quando tutti pensavano che lo spettacolo fosse giunto al termine, ecco la sorpresa più attesa e travolgente: le mamme.

Con un ingresso trionfale, tra risate e applausi, hanno letteralmente rubato la scena con una performance irresistibile sulle note di “Mamma Mia” degli ABBA. Un momento di pura allegria, che ha unito genitori, bambini e insegnanti in un’unica grande festa. Le mamme, con la loro simpatia e autoironia, hanno dimostrato che la scuola è una comunità viva, dove tutti partecipano e si mettono in gioco. La rappresentazione si è conclusa con un canti collettivo e con la consapevolezza che, proprio come nelle Olimpiadi, non conta vincere, ma partecipare insieme.

La scuola Reginelle ha celebrato così non solo la fine dell’anno scolastico, ma soprattutto il valore della collaborazione tra bambini, famiglie e insegnanti. Un evento che ha fatto sorridere, emozionare e… ballare tutti.

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