POZZUOLI/ Manca l’accordo con l’azienda, sciopero alla RSA di Toiano

POZZUOLI – Domani mattina i lavoratori della Società Cooperativa Innotec incroceranno le braccia presso la RSA “Toiano” di Pozzuoli. «Nonostante l’altissima adesione comunicata, – fanno sapere i sindacati – l’azienda continua a fuggire dal confronto. A meno di 48 ore dall’inizio dell’astensione, la direzione non ha ancora definito l’accordo obbligatorio sui contingenti minimi, né informato gli utenti. La FP CGIL non tollera questo silenzio irresponsabile che mette a rischio i servizi essenziali e la tutela degli utenti della struttura La nostra mobilitazione non si ferma. Ci faremo sentire davanti alla struttura». La manifestazione è in programma dalle 10 alle 12 davanti alla RSA al Rione Toiano e coinvolgerà circa quaranta dipendenti tra infermieri, OSS e personale sanitario che da tempo denunciando mancati stipendi e condizioni lavorative precarie.