Bus fuori dal centro di Pozzuoli, titolare bar protesta «In questo modo i turisti non consumeranno più da noi»

POZZUOLI – Non è andata giùla decisione dell’amministrazione Manzoni di vietare l’ingresso ai bus turistici nella zona del porto e del centro storico. Il dispositivo – pronto ad entrare in vigore da sabato mattina – prevede la sosta dei mezzi pesanti in via Fasano, in un’area che fungerà da hub di interscambio. Il divieto nasce da esigenze in materia di sicurezza e viabilità. Secondo quanto disposto, pullman e navette dovranno far scendere o attendere i turisti in arrivo e diretti alle isole fuori dal centro. Stando al promotore dell’iniziativa – l’assessore alla mobilità Vittorio Gloria – così facendo ne gioverebbe anche il commercio locale in quanto i turisti avrebbero la possibilità di passeggiare in città, evitando così di essere accompagnati o prelevati – come avviene oggi – a ridosso della banchina e di piazza a mare.

LA PROTESTA – Motivazioni che però non convincono Antonio Aiello, titolare del bar “Profumo di Cafè” che sorge proprio a ridosso dell’area portuale.”Da titolare di un bar del centro storico, leggo queste parole con enorme preoccupazione. – afferma, facendo riferimento alle dichiarazioni rilasciate ieri da Gloria – Parlare di ‘svolta’ sulla pelle di chi lavora è inaccettabile. In una Pozzuoli purtroppo deserta dal punto di vista turistico, l’arrivo di quei pullman la mattina era la nostra linfa vitale: i turisti scendevano, entravano nel mio bar per un caffè, una colazione o una bottiglia d’acqua prima di imbarcarsi. Era l’unica vera fonte di guadagno rimasta”. “Spostare la sosta a via Fasano – prosegue Aiello – non significa fare un piccolo spostamento, significa mandare i pullman a un chilometro di distanza. Costringere le persone a camminare sotto al sole per un chilometro a piedi significa che nel centro storico e al porto non ci arriveranno mai per consumare. Ci state togliendo il lavoro e condannando alla chiusura. Questa non è sicurezza, è una mossa di facciata che distrugge il commercio locale. Anche perché stiamo parlando di 5/6 pullman che vengono la mattina presto e impiegano 5 minuti per scaricare le persone”.