Città della Scienza, Costigliola (CdA) «Necessario tutelare i lavoratori»

POZZUOLI – «Le dimissioni del Presidente Riccardo Villari e della Vicepresidente Pina Tommasielli aprono una fase delicata per la Fondazione. Pur nel rispetto dei ruoli e delle diverse posizioni maturate nel tempo, desidero rivolgere un ringraziamento a loro per il lavoro svolto.» È quanto fa sapere il componente CdA Fondazione Idis – Città della Scienza Fabio Costagliola «Durante il mandato non sono mancati confronti su questioni riguardanti il percorso di Città della Scienza, rispetto alle quali ho sempre espresso le mie valutazioni nelle sedi competenti nell’interesse della Fondazione e delle lavoratrici e dei lavoratori. Oggi serve affrontare questo passaggio con equilibrio e senso delle istituzioni. Come componente del CdA continuerò a svolgere il mio ruolo con il massimo impegno, contribuendo al lavoro necessario in questa fase. Resta centrale l’attenzione verso le lavoratrici e i lavoratori, che negli ultimi anni hanno affrontato situazioni complesse con professionalità e senso di appartenenza. La Fondazione rappresenta un patrimonio importante per la Regione Campania e per l’intero Paese, che oggi ha bisogno di scelte rapide, collaborazione e capacità di guardare avanti.»