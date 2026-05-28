Giovane psichiatra aggredito al pronto soccorso di Pozzuoli, la condanna dei vertici dell’Asl

POZZUOLI – La Direzione Strategica dell’ASL Napoli 2 Nord, guidata dal Direttore Generale Monica Vanni, ha espresso la più ferma e sentita vicinanza al giovane medico psichiatra in servizio presso il Presidio di Pozzuoli, vittima di un’improvvisa aggressione subita mentre svolgeva le delicate attività di assistenza in Pronto Soccorso. Il contesto dell’emergenza-urgenza e la presa in carico di pazienti in stato di grave acuzie e agitazione pongono quotidianamente i i professionisti di fronte a situazioni di estrema complessità e fragilità. “Al collega aggredito va tutto il supporto e la vicinanza di questa Direzione Generale, unitamente ai più cari auguri di una pronta e completa guarigione per i giorni di prognosi riportati. – fa sapere la DG Monica Vanni – Estendiamo questo forte sentimento di solidarietà a tutta l’équipe del Pronto Soccorso e dei servizi correlati, riaffermando l’impegno costante della Direzione Strategica a tutela della sicurezza sul posto di lavoro.”