Terminati i lavori tra Bacoli e Pozzuoli, dopo la frana messa in sicurezza via Scalandrone

BACOLI – «Sono finiti i lavori a via Scalandone. Apriremo la strada già da questo fine settimana. È una delle arterie più importanti e attraversate di Bacoli. Per entrare ed uscire dal nostro paese. Per raggiungere l’ospedale. Ci fu un’importante frana, dopo un violento maltempo.» È quanto ha comunicato ieri sera il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, al termine dei lavori di messa in sicurezza di via Scaladrone «Un crollo che ha reso necessario intervento con un doppio cantiere. Quello della Soprintendenza, per la messa in sicurezza del patrimonio archeologico ben visibile. E quello della Città Metropolitana di Napoli, per proteggere la strada: e riaprirla. Presto. Così è stato.