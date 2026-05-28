Il cuore della memoria batte al Maradona: tutti in campo per ricordare Pasquale Apicella e Giovanni Vivenzio

NAPOLI – Ci sono partite che valgono molto più di un trofeo. Partite che diventano memoria viva, testimonianza, identità collettiva. È questo il significato più profondo del “V Memorial Pasquale Apicella-Giovanni Vivenzio 2026”, che Venerdì 29 maggio 2026, alle ore 13.00, vivrà il suo momento più emozionante nello scenario unico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. A sfidarsi nella finalissima saranno le rappresentative di “San Ferdinando” e “Secondigliano”, protagoniste di un appuntamento che, da cinque anni consecutivi, unisce sport, legalità, territorio e memoria nel ricordo di due poliziotti della Questura di Napoli che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere. Il Memorial, ormai diventato una delle iniziative commemorative e sportive più significative del territorio napoletano, nasce per custodire e tramandare il ricordo di Pasquale Apicella e Giovanni Vivenzio, due uomini che hanno incarnato fino all’ultimo istante i valori del coraggio, del senso dello Stato e della dedizione al servizio dei cittadini. In questi cinque anni il torneo è cresciuto costantemente, trasformandosi in un simbolo di partecipazione collettiva e in un messaggio concreto rivolto soprattutto alle nuove generazioni: la memoria non deve essere soltanto celebrata, ma vissuta, condivisa e tramandata attraverso esempi positivi, valori autentici e momenti di comunità.

IL SIGNIFICATO – Lo Stadio Diego Armando Maradona conferisce alla manifestazione un significato ancora più profondo. Nel tempio del calcio napoletano, luogo di passioni popolari e simbolo dell’identità cittadina, il ricordo di due servitori dello Stato incontrerà il linguaggio universale dello sport in una giornata destinata a lasciare un segno forte nella città. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle Forze dell’Ordine, del mondo associativo, del volontariato e della società civile, insieme ai familiari dei due poliziotti commemorati, in un clima di grande partecipazione emotiva e condivisione. La finale del V Memorial “Pasquale Apicella-Giovanni Vivenzio 2026” non rappresenterà soltanto una competizione calcistica, ma un momento di altissimo valore umano e sociale, capace di unire quartieri, generazioni e istituzioni sotto un unico messaggio: il ricordo di chi ha dato la vita per il bene comune non può e non deve essere dimenticato. Napoli si prepara così a vivere una giornata di sport, memoria e appartenenza, nel segno di quei valori che continuano a rendere vivo il sacrificio di Pasquale Apicella e Giovanni Vivenzio. La cittadinanza, gli organi di informazione e tutti gli appassionati sono invitati a partecipare.