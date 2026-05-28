BACOLI/ Cinquanta turisti lasciati fuori dalla Piscina Mirabilis

BACOLI – Chiusura improvvisa e senza motivo della Piscina Mirabilis a Bacoli. E’ quanto racconta sui social un’agente di viaggio di Pozzuoli, Martina Iacuaniello. Cinquanta ragazzi provenienti da Bari avevano prenotato e pagato la visita al sito archeologico nella giornata di mercoledì 27 maggio alle ore 10.30. Dopo alcune telefonate intercorse nei giorni precedenti tra il fornitore dei servizi per la visita e la Coop Culture, la società che gestisce il sito bacolese, la visita era stata confermata, anche a seguito della scossa registrata la settimana scorsa. Tutto era pronto per il gruppo di giovani pugliesi ma, improvvisamente, a mezz’ora dall’ingresso è arrivata la telefonata di Coop Culture che annulla senza motivo la visita e preannuncia di aver inviato la mail per il rimborso.

LO SFOGO – Il racconto dell’agente di viaggio è subito diventato virale sui social, soprattutto per la delusione per l’inefficiente servizio offerto da Coop Culture: “Un grande plauso a Piscina Mirabilis per aver lasciato fuori – stamattina – 50 ragazzi venuti qui da Bari. Motivo? Non si sa. Ieri al telefono sembrava essere tutto assolutamente regolare. Oggi, 20 minuti prima dell’ingresso, chiusura improvvisa. Domani invece toccherà all’Anfiteatro Flavio. Eh signora i sotterranei sono chiusi. Ah, e come mai? Non lo so, penso stiano facendo dei lavori. E allora noi ci proviamo con tutte le nostre forze a proporre i Campi Flegrei, ma c’è qualcuno che questo sviluppo non lo vuole proprio. E non lavora minimamente con noi per ottenerlo”. Per la cronaca i 50 ragazzi provenienti da Bari hanno, poi, optato per una visita alle Terme di Baia.