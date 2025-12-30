POZZUOLI/ Meret sceglie Pirotecnica Puteoli per festeggiare l’arrivo del 2026

POZZUOLI – Il portierone del Napoli Alex Meret ha scelto Pirotecnica Puteoli per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il numero uno azzurro ieri si è recato nello store in via Virgilio ad Arco Felice, dove è stato accolto da Lello e Antonio Nasti. Pirotecnica Puteoli è un punto di riferimento sul territorio per quanti vogliono festeggiare in sicurezza con prodotti pirotecnici autorizzati secondo le normative nazionale ed europee.