A Quarto il presepe vivente dei “Pellegrini di Speranza”

QUARTO – Un doppio appuntamento intriso di profonda spiritualità è andato in scena a Quarto con l’edizione 2025 del Presepe Vivente “Pellegrini di Speranza”. L’evento ha saputo unire fede, tradizione e comunità, offrendo ai partecipanti un momento intenso di riflessione e condivisione. «Un sentito ringraziamento va all’Oratorio Carlo Acutis che ha promosso e reso possibile questa iniziativa e a quanti vi hanno preso parte con entusiasmo e devozione. Un momento forte, capace di rinnovare una tradizione che continua a parlare al cuore di tutti» ha detto il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.