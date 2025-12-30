POZZUOLI/ Si fingono vigili per svaligiare appartamenti

POZZUOLI – Si sono finti agenti di polizia municipale per recarsi nei pressi di alcune abitazioni con l’obiettivo di svaligiarle. E’ quanto hanno scoperto i poliziotti del commissariato di Pozzuoli a seguito di una serie di denunce sporte da alcuni residenti di via Solfatara. Da quanto ricostruito, diverse persone, con la scusa di verificare una denuncia relativa alla scomparsa di un cane, hanno bussato ai citofoni di diversi edifici. Motivazione e atteggiamenti che hanno insospettito i residenti che hanno dato il via alle indagini. Al vaglio ora ci sono le telecamere dei sistemi di videosorveglianza installate nella zona della Solfatara.