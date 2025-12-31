POZZUOLI/ Si schianta nel tunnel di Lucrino e scappa con un bambino

POZZUOLI – Paura nella notte di Capodanno per un incidente avvenuto nel tunnel che collega Lucrino e Arco Felice. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni un uomo si è schiantato con una Smart all’interno della galleria, dopo aver perso il controllo del veicolo. Pochi minuti dopo è poi scappato a piedi portando in braccio un bambino di pochi anni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che al loro arrivo non hanno trovato né l’uomo né il figlio.