Scempio ambientale a Pozzuoli: scarichi fognari nel Lago Lucrino – IL VIDEO

POZZUOLI – Fogna nel Lago Lucrino. E’ lo scempio in corso a Pozzuoli dove, forse a causa di un guasto a cui nessuno ancora ha posto rimedio, da settimane gli scarichi fognari stanno finendo direttamente nell’acqua. Un grave danno ambientale che avviene sotto gli occhi di tutti: basta camminare intorno al lago per notare la grossa quantità di liquami che invadono la strada finendo nei terreni adiacenti e in acqua. Per chi passeggia in zona, l’aria è irrespirabile a causa della forte puzza. Uno scenario poco edificante che fa i conti con l’impasse da parte del comune di Pozzuoli e di città Metropolitana, i due enti su cui ricade la responsabilità dell’area, ma finora nessuno ha mosso un dito.