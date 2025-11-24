POZZUOLI/ Variazione di bilancio e lavori ad Agnano: convocato consiglio comunale straordinario

POZZUOLI – Il presidente del consiglio comunale di Pozzuoli ha convocato un nuovo consiglio comunale che terrà, in seduta straordinaria il giorno mercoledì 26 novembre alle ore 10:00 in prima convocazione ed il giorno giovedì 27 novembre alle ore 14:00 in seconda convocazione nella sala delle adunanze nella sala delle adunanze, “Nino Gentile”, via Tito Livio, 4. All’ordine del giorno ci sono: variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (ART. 175, Comma 2, del D. LGS. N. 267/2000) come da proposta della Giunta Comunale con delibera n. 150 del 14/11/2025; “Lavori pubblici di somma urgenza per fuoriuscita di acqua con avvallamento stradale presso Agnano

Pisciarelli III Traversa – tratto dal civico 2 al civico 10. Approvazione proposta al Consiglio comunale per la regolarizzazione, ai sensi degli artt. 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 267/2000.