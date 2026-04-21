Delegazione cinese in visita al reparto di Radiologia dell’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Il 13 e 14 aprile il reparto di radiologia dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ha accolto una delegazione cinese per una visita istituzionale grazie al coordinamento dai dottori Carlo Bruno, Serena Dell’Aversana, Stefania Romano e del capotecnico Antonino Mangiapia. È stata un’importante occasione di confronto, di scambio professionale e umano, con particolare attenzione alle applicazioni della TC dual energy in ambito body e cardiovascolare. Tra tecnologie, organizzazione e collaborazione, sono state condivise conoscenze e valori fondamentali: cura del paziente, innovazione e dialogo internazionale.