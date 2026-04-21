Addio a Luca Iannuzzi, imprenditore illuminato Re del Nabilah e della movida flegrea

MONTE DI PROCIDA – Addio all’imprenditore Luca Iannuzzi, storico pr di Monte di Procida, imprenditore di successo e gestore di tanti locali sia a Bacoli che nel centro di Napoli. Noto e stimato per il successo che ha saputo dare alla sua creatura, il Nabilah, locale avveniristico che sorge sulla costa flegrea tra Monte di Procida e Bacoli, Luca si è spento, purtroppo, all’età di 52 anni, dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Lascia la compagna Debora e tre figli. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza, che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita. Imprenditore rivoluzionario della movida, indimenticabile la serata con Bob Sinclair, in un arenile stracolmo di persone in festa. Prima di spegnersi, Luca ci ha voluto lasciare l’ultima perla culturale per l’estate prossima: il “Salotto Creativo” tra musica, arte e lifestyle vista mare. La famiglia ha chiesto a tutti gli amici e conoscenti di evitare visite a casa per tutelare la serenità dei bambini. Le esequie si terranno domani pomeriggio alle 16.30 presso la Chiesa Sant’Assunta di Monte di Procida.