POZZUOLI/ Licola senza vigili anche il 25 aprile: indetta assemblea durante le ore degli aperitivi

POZZUOLI – Va avanti il braccio di ferro tra i rappresentanti sindacali della Polizia Municipale e il sindaco di Pozzuoli. E a farne le spese, ancora una volta, sono i cittadini che sabato 25 aprile rischieranno nuovamente di restare intrappolati per ore nel traffico all’uscita dei lidi di Licola. Nella giornata di oggi, infatti, FP-CGIL e FP-CSA hanno indetto un’assemblea sindacale per le giornate di sabato e domenica, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, proprio nelle ore calde della movida durante le quali in viale Sibilla viene attuato il dispositivo per la viabilità in entrata e in uscita dai lidi del litorale. Una “provocazione” che arriva dopo la paralisi totale del traffico di domenica scorsa quando centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati nel traffico per ore.

LO SCONTRO – La disputa è tutta tra i sindacati e il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, accusato di non mettere nelle condizioni il corpo di Polizia Municipale le dovute risorse per mettere in campo maggiori uomini e mezzi, facendo ricadere la problematica della viabilità sulle spalle di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. A ciò si aggiungono i timori degli agenti che non vogliono operare a Licola, in quanto considerano il territorio pericoloso per la loro incolumità e chiedono la protezione delle forze dell’ordine. Uno scenario kafkiano che rischia di arrivare sul tavolo del Prefetto di Napoli, pronto a richiamare all’ordine agenti e sindacati.

LE ACCUSE – Dal canto loro CGIL e CSA rivendicano, tra le altre cose, il riconoscimento delle indennità legate alla presenza anche nei giorni di ferie e la mancanza di un protocollo operativo finora non formulato dall’amministrazione comunale. Ad inasprire gli animi, inoltre, è stata l’assenza del sindaco Gigi Manzoni all’incontro con i sindacati in programma ieri al comune di Pozzuoli. «Abbiamo atteso un’ora fuori alla sala giunta e non è venuto – ha detto Salvatore Guerriero, rappresentante CGIL – E’ chiaro ormai che il sindaco, come abbiamo avuto modo di dire, non si interessa alla vivibilità e alla sicurezza della città. Dedica troppo poco tempo su questo argomento e non vuole assolutamente investire nel corpo di Polizia Municipale. Non ha rinnovato 24 contratti, cosa che potrebbe fare fin da subito invece di aspettare le eventuali scadenze elettorali. Quanto a Licola – conclude Guerriero – è un contesto molto pericoloso, non è un semplice dispositivo di viabilità. Quella del 25 sarà un momento di riflessione con i lavoratori e lo faremo fino al 2 giugno».