Marijuana a casa e in auto: arrestato 64enne

GIUGLIANO – I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giovanni Napoletano, 64enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. Fermato, a bordo di una Fiat Panda, il 64enne è stato trovato in possesso di 6 grammi circa di marijuana. Perquisita l’abitazione, l’uomo nascondeva altri 203grammi di marijuana già suddivisa e pronta per la vendita. Arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio.