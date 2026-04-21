Appalto rifiuti a Pozzuoli, consigliere chiede interrogazione su ditta che ha vinto la gara «Contesti legati alla camorra»

POZZUOLI – Il consigliere comunale di Più Europa, Riccardo Volpe, ha presentato un’interrogazione sull’aggiudicazione del servizio di igiene urbana del Comune di Pozzuoli all’ATI composta da Del Prete srl ed Ecogin srl. Al centro dell’iniziativa, un appalto di grande rilevanza economica e strategica per la città, su cui il consigliere ha chiesto chiarimenti puntuali all’Amministrazione anche alla luce di notizie di stampa relative ad analoghi appalti nel settore dei rifiuti. «Si tratta di titoli e contenuti che colpiscono e che impongono una riflessione seria – dichiara Volpe – Parliamo di notizie giornalistiche che vanno sempre trattate con prudenza e nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, ma che non possono essere ignorate quando riguardano un settore delicato come quello dei rifiuti».

LE DOMANDE – L’interrogazione presentata chiede innanzitutto se l’Amministrazione comunale sia a conoscenza di tali elementi e quali valutazioni abbia effettuato. Tra i punti sollevati, anche le verifiche sui requisiti delle società aggiudicatarie, l’acquisizione della documentazione antimafia e l’eventuale attivazione di ulteriori controlli. «Non è una questione polemica — prosegue Volpe — ma di responsabilità istituzionale. Il ciclo dei rifiuti è storicamente uno dei settori più esposti ai rischi di infiltrazione della camorra. Proprio per questo, su un appalto di queste dimensioni, serve un livello di attenzione ancora più alto». Il consigliere ha inoltre chiesto se il Comune intenda attivare un monitoraggio rafforzato sull’esecuzione del servizio e se sia opportuno coinvolgere la Prefettura o altri organismi competenti, fino alla Commissione Parlamentare Antimafia.