Primato per il reparto di Gastroenterologia di Pozzuoli: riconosciuto tra le 8 scuole di ecografia avanzata in tutta Italia

POZZUOLI – La Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli è stata ufficialmente riconosciuta dalla SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia) come Scuola di Ecografia Avanzata. Si tratta della prima scuola della Campania e una delle sole 8 presenti in tutta Italia. Al Sud, solo Pozzuoli e San Giovanni Rotondo possono vantare questo prestigioso titolo.» fa sapere la direzione sanitaria che sciorina una serie di numeri. Sotto la guida del primario Roberto Lamanda, l’équipe di 16 specialisti effettua ogni anno ben 9mila prestazioni e attraverso tre sale d’avanguardia, il reparto assicura risposte concrete per patologie complesse quali ecoendoscopia per lo studio del pancreas, enteroscopia per il piccolo intestino, ecografia terapeutica per le lesioni del fegato. Inoltre c’è un ambulatorio dedicato alle malattie infiammatorie croniche intestinali (Crohn e Colite Ulcerosa) con oltre 600 pazienti in cura. “Un risultato che premia gli sforzi dei nostri ospedali del territorio. Siamo in grado di valorizzare le eccellenze e fare scuola in branche specialistiche fondamentali, diventando un punto di riferimento per i medici di tutta la regione.” fa sapere la direttrice generale Monica Vanni.