POZZUOLI/ A Licola mare strada invasa da escrementi di cavalli, insorgono residenti e commercianti

POZZUOLI – Via del mare, strada principale di Licola Mare, invasa dagli escrementi dei cavalli. E’ quanto denunciano residenti e commercianti che ormai da tempo si trovano a fare i conti con una pratica diventata una consuetudine: il passaggio, al mattino, dei cavalli provenienti dai vicini maneggi che durante il percorso che li porta verso la spiaggia defecano in ogni angolo della strada. Nulla di anomalo, per quanto concerne il processo fisiologico degli animali, ciò che viene contestato è la mancanza di sensibilità dei fantini che non provvedono alla conseguente pulizia, così come avviene per i cani e per altri animali domestici. Atteggiamento contestato da commercianti e residenti del quartiere di cui si è fatto portavoce Umberto Mercurio, presidente dell’associazione “Licola Mare Pulito” che ha chiesto un intervento del sindaco e dell’assessore all’ambiente di Pozzuoli «Sono senza rispetto anche per gli altri commercianti che dinanzi alle proprie attività devono subire questo scempio, è una vergogna a cui bisogna mettere fine con un intervento da parte delle autorità preposte».