Da Pozzuoli arriva il microcredito per le famiglie in situazione di fragilità finanziaria

L’IMPEGNO – “Il nostro è un impegno che diventa prossimità per le persone che cercano aiuto – ha spiegato monsignor Carlo Villano – Questa iniziativa del Microcredito Sociale è stata organizzata nel solco della Giornata dei Poveri per non dimenticare che l’usura è una forma di povertà. Per questo motivo la Fondazione è uno strumento di carità. Chi si rivolge agli usurai entra in una situazione di illegalità, molto diffusa nei nostri quartieri in cui è presente la malavita. La Fondazione ci aiuta a rispondere, nella legalità, a queste forme di povertà. Il microcredito è un segnale evangelico rivolto alla nostra comunità”. Il vescovo ha ringraziato la Caritas, la Fondazione Paulus e Banca Popolare Etica per l’attenzione ed il loro impegno a favore delle famiglie in difficoltà e nella lotta alla povertà. Nel corso dell’evento è stato presentato il fumetto “La Casa di Antonietta”, che racconta la vicenda reale di una donna che, grazie al sostegno della Fondazione e al credito etico, è riuscita a evitare l’usura e a salvare la propria casa e la serenità della famiglia.