Scuole, parchi e cimiteri chiusi per maltempo a Pozzuoli e nei Campi Flegrei

POZZUOLI – Domani scuole chiuse a Pozzuoli, Quarto e Bacoli. E’ quanto hanno stabilito i sindaci in seguito alla nuova allerta meteo “arancione” per maltempo emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania. Alla luce dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile, al fine di tutelare la pubblica incolumità, si dispone, il comune di Pozzuoli ha disposto la chiusura dei parchi pubblici, del cimitero comunale, delle aree di sgambamento cani per oggi 24 e domani 25 Novembre 2025; e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani 25 Novembre 2025. Stessa misura adottata a Bacoli dove resteranno chiusi i parchi pubblici, il cimitero, le palestre pubbliche, i due campi di calcio e tutti gli impianti sportivi. Anche a Quarto e Monte di Procida scuole, parchi pubblici e cimiteri resteranno chiusi al pubblico per 24 ore.