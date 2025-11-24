Nonna Francesca compie 100 anni: gli auguri del sindaco di Quarto

QUARTO – «A nome di tutta la Città di Quarto abbiamo voluto fare gli auguri alla nostra concittadina, Francesca Cocca per i suoi 100 anni. Un traguardo straordinario che abbiamo voluto ricordare con una targa. I nostri anziani, rappresentano un patrimonio unico di, esperienze e valori che dobbiamo continuare a sostenere e tutelare» Così il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, ha voluto omaggiare nonna Francesca nel giorno del suo centesimo compleanno.