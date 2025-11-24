POZZUOLI/ Maltempo, frana a Cigliano: residenti in trappola

POZZUOLI – Una frana causata dal forte maltempo di queste ore è avvenuta nel pomeriggio di oggi in Via Cupa Cigliano, in zona via Celle. Lungo la strada, principale raccordo con via Campana, sono finiti terreno, sterpaglie e detriti che l’hanno resa impraticabile. Al momento l’unica via di uscita dalla piccola collina resta una stradina che porta verso il parco De Luca. La situazione sta creando non pochi problemi per i residenti che attendono l’intervento dei mezzi di soccorso per liberare la strada.