CALCIO/ Il Rione Terra espugna Capri e aggancia il terzo posto

CAPRI – Il Rione Terra torna vittorioso dalla trasferta sull’isola di Capri, successo non banale considerando le note difficoltà che si incontrano nelle gare sulle isole, le cui squadre costruiscono in casa il proprio campionato. In una giornata caratterizzata dalle prime temperature basse e soprattutto da tanta, ma davvero tanta, pioggia, le due squadre danno vita a una vera e propria battaglia calcistica.

Dopo 4’ il Capri passa grazie a un calcio di rigore trasformato da Zerlenga. Il Rione terra reagisce prontamente trovando dapprima il pari con Vicario, abile a sfruttare una rimessa lunga di Pinto e a saltare in anticipo sul difensore avversario e, pochi minuti dopo, con capitan Granata che da quasi 30 metri trova l’incrocio, replicando così il gol siglato nel primo turno di coppa. Al 31’ la pioggia battente diventa grandine ed è necessario sospendere la gara per alcuni minuti. Dopo circa 5’ si riparte, doppia occasione per Infimo: tiro di controbalzo che viene parato da D’Errico; poco dopo l’attaccante stacca da solo area ma il colpo di testa finisce alto.



LA VITTORIA – Nella ripresa la pioggia sembra dare tregua alle squadre in campo ma aumenta la carica agonistica vista l’importanza della posta in palio. Il Rione Terra va sul 3-1 grazie ad un calcio di rigore per fallo su Mazzucchiello; grandi proteste dei padroni di casa, ma dalle immagini il rigore risulta netto. Dagli 11 metri Paladino non sbaglia. I padroni di casa si innervosiscono e restano in 10: Quadro scalcia Mazzucchiello rimasto a terra per un precedente fallo: espulsione sacrosanta. Non si comprendono le vibranti proteste dei capresi che il Direttore di gara fatica ad arginare. Da questo momento in poi si apre una vera e propria caccia all’uomo nei confronti di Mazzucchiello che subisce numerosi falli gratuiti e cattivi che l’arbitro tuttavia non provvede a sanzionare. Il Capri riesce a dimezzare lo svantaggio con una punizione di Touré che sorprende Navarra. Dopo pochi minuti il Rione Terra sigla la quarta rete, con Mazzucchiello che sfrutta l’assist dí Vicario per battere il portiere del Capri. Ancora grandi proteste della panchina di casa per un presunto fuorigioco ma anche in questo caso, rivedendo le immagini, la posizione dell’attaccante del Rione Terra risulta essere assolutamente regolare. Nonostante il doppio svantaggio e la inferiorità numerica, il Capri trova la terza rete ancora con Zerlenga bravo a inserirsi di testa e battere il portiere del Rione Terra. Gli ultimi minuti ed il recupero non regalano altri sussulti e il Rione Terra torna a casa con i tre punti meritati. Sabato prossimo il Rione Terra ospiterà il Procida in una gara che promette grandi emozioni.