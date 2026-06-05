POZZUOLI/ Turni, organizzazione del lavoro e ferie: scatta lo stato di agitazione della Polizia Municipale

POZZUOLI – “In data odierna, CISL FP, UIL FPL e le RSU hanno tenuto un’assemblea, partecipata e numerosa, con gli operatori della Polizia Municipale in merito alle tematiche riguardanti i turni, l’organizzazione del lavoro, l’indennità del servizio sostitutivo di lavanderia e le ferie. I lavori assembleari si sono conclusi con la richiesta di dichiarazione dello stato di agitazione, fissando il termine di cinque giorni dalla notifica della presente per la convocazione del tavolo di raffreddamento del conflitto. Qualora tale termine dovesse trascorrere inutilmente, si provvederà a inoltrare a Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli la richiesta di attivazione della procedura di raffreddamento e proclamare successivamente lo sciopero dei lavoratori del Comando di Polizia Municipale di Pozzuoli.” E’ quanto fanno sapere con una nota a firma dei rappresentanti territoriali Giovanni Capuano e Giuseppe Migliaccio i sindacati CISL e UIL.