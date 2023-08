POZZUOLI/ Trema ancora la terra, scossa in superficie spaventa anche i residenti di Monterusciello, Licola e Toiano

POZZUOLI – Nuova scossa a Pozzuoli. La terra ha tremato alle 21.58 di questa sera. La scossa è stata di magnitudo 1.7 ± 0.3 con epicentro in superficie localizzato nei pressi di Via Vecchia San Gennaro alla profondità di 2.3 km. Accompagnata da un boato, la scossa è stata avvertita in tutta la città e nei comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. In particolare, il fenomeno è stato avvertito a Monterusciello, Licola, Toiano e nelle zone dello Scalandrone e di Baia. L’epicentro, molto in superficie, ha reso forte il fenomeno.