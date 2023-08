Scosse all’alba a Pozzuoli, residenti preoccupati scendono in strada

POZZUOLI – È in corso dall’ alba di oggi un nuovo sciame sismico che finora ha fatto registrare 18 scosse. La più forte, alle ore 04:48, è stata di magnitudo 2.5±0.3 con epicentro a Cigliano alla profondità di 2.3 km. Dopo la scossa numerose persone si sono riversare in strada soprattutto a via Napoli nella zona del lungomare Sandro Pertini. In totale sono stati rilevati in via preliminare 18 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.5±0.3.