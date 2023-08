POZZUOLI/ Fenomeni sismici, chiusi i sotterranei dell’Anfiteatro Flavio

POZZUOLI – Per motivi di sicurezza, alla luce degli eventi sismici che stanno colpendo Pozzuoli e l’intera area flegrea, è stata disposta la chiusura dei sotterranei dell’Anfiteatro Flavio. La comunicazione è arrivata direttamente dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei che con una nota ha fatto sapere “Si avvisano i visitatori che, a causa dei fenomeni sismici che in questi giorni stanno interessando la zona flegrea, per ragioni di sicurezza, i sotterranei dell’Anfiteatro flavio di Pozzuoli sono temporaneamente chiusi al pubblico.”