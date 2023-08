Bradisismo a Pozzuoli, il Partito Democratico presenta interrogazione a Meloni e a due Ministri

POZZUOLI – Il Partito Democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare sulla crisi del bradisismo che sta colpendo la città di Pozzuoli e l’intera area flegrea. Lo ha reso noto il deputato Marco Sarracino per “chiedere al Governo come intende agire per la recente attività sismica legata al fenomeno del bradisismo nell’area flegrea”. In particolare i dem chiedono: campagne informative, verifiche della vulnerabilità sismica degli edifici e piani di evacuazione. L’interrogazione a risposta orale è al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai Ministri per la protezione civile e Ambiente Nello Musumeci e Gilberto Pichetto Fratin.

L’INTERROGAZIONE – «Negli ultimi giorni si è registrata una intensa attività bradisismica nell’area flegrea che sta suscitando preoccupazione tra la popolazione residente; – ha scritto il PD attraverso Sarracino – scosse, di cui 175 nella sola ultima settimana, che, come riporta l’Ingv, oscillano tra i 2 e 3,6 gradi della scala Richter si susseguono con una certa frequenza, accompagnate anche da forti boati a causa della poca profondità; per gli esperti si tratta di una normale attività di sollevamento del terreno che non desterebbe motivi di allarme dal punto di vista scientifico; nonostante l’attività di monitoraggio dell’osservatorio vesuviano e di tutte le strutture tecniche e le rassicurazioni riportate, per la popolazione locale cresce il senso di inquietudine legato a questa intensa attività sismica; la densità di abitanti e la particolare conformazione urbanistica dei centri interessati necessita di adeguata attenzione per la verifica statica degli immobili e anche rispetto ai piani di evacuazione; con la legge regionale della Campania la n. 21 del 2003 sono state predisposte nuove misure urbanistiche proprio nell’area vesuviana finalizzate a fermare speculazione edilizia e alleggerire il carico demografico con la previsione di infrastrutture e vie di fuga per le popolazioni. Si chiede di sapere se il Governo è a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative per quanto di competenza ha già predisposto o intende predisporre al fine di attenzionare l’attività sismica in essere, informando adeguatamente le istituzioni locali e la popolazione residente e aggiornando tutti i piani di protezione civile in caso di emergenza vista la crescente preoccupazione sui territori.»