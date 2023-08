POZZUOLI/ Furto all’alba a UMD bar: ladri scappano con bottino da 10mila euro

POZZUOLI – Furto con scasso all’alba ai danni di UMD, mezcaleria e bistrot che sorge in via Caldaie, traversa nel centro storico di Pozzuoli. Intorno alle 5 (circa un’ora dopo la chiusura) due uomini avrebbero scassinato il lucchetto della porta di ferro riuscendo ad entrare nel locale dove hanno fatto razzia. Secondo una prima stima fatta dal titolare, Ugo Volpe, il bottino portato via si aggirerebbe intorno ai 10mila euro.

IL FURTO – I ladri, infatti, si sono impossessati di 3-4 mila euro in contanti contenuti in un salvadanaio, di 450 euro di un fondo cassa, una bici elettrica dal valore di 1500 euro, 2 palmari, una decina di bottiglie di champagne e di 4-5 bottiglie di rum pregiati dal valore di circa 2500 euro. La scoperta è stata fatta dal titolare nel pomeriggio di oggi che ha denunciato l’accaduto alla Polizia.