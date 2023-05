POZZUOLI/ Traffico di droga per i Longobardi-Beneduce: “assolto” Tonino ‘o pazzo

POZZUOLI – Da una condanna a 26 anni di carcere all’annullamento della pena. E’ la sentenza della Corte di Cassazione che ha “assolto” Antonio Lungo, 44 anni, detto “Tonino ‘o pazzo”, killer del clan Beneduce prima e Longobardi poi, attualmente recluso in regime di 41bis nel carcere di Opera, a Milano. Luongo era stato condannato in primo grado a 26 anni, pena poi ridotta in Appello a 14 anni in quanto ritenuto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli quale regista di un imponente giro di droga tra il Rione Toiano, Monterusciello e via Napoli, gestito per conto dei Longobardi-Beneduce.

IL KILLER – “Tonino o pazzo” è in carcere dal 2009 ed è accusato, insieme al pentito Lino Pagliuca, di aver ucciso nel 2008 Gennaro Perillo detto “Carichiello” al Rione Toiano e Michele Iacuaniello e Gennaro Di Bonito, a Monterusciello durante la faida tra i clan di Gennaro Longobardi e Gaetano Beneduce.