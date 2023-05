POZZUOLI/ Cadono calcinacci da un balcone, transenne in Piazza della Repubblica e via Cosenza – LE FOTO

POZZUOLI – Transenne e lo spazio esterno di un bar e di un’intera palazzina interdetti in seguito alla caduta di calcinacci da un balcone. E’ quanto è avvenuto nel pomeriggio di oggi in Piazza della Repubblica e in via Cosenza. Per motivi di sicurezza sono stati transennati una ventina di metri dello spazio della palazzina che fa angolo tra la strada dello shopping e la piazza, dove sorge lo storico bar “Kaly Yuga”. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i tecnici e la ditta incaricata di transennare l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, né si registrano particolari danni eccetto il disagio per il titolare del bar costretto a non poter utilizzare lo spazio esterno dove sono posizionati i tavolini. Per accedere al bar, invece, è stato isolato un corridoio che consente ai clienti di entrare senza alcun problema. Si attende ora un intervento da parte dei titolari dell’immobile chiamati a ripristinare lo stato dei luoghi.