POZZUOLI/ Country Festival all’istituto Falcone di Licola

POZZUOLI – Carni alla brace, cibi da strada, primi piatti e dolci in occasione del Country Festival che si terrà nell’Azienda Agraria dell’Istituto Superiore “Falcone” di Licola di Pozzuoli nel giorno 26 maggio, dalle ore 18:00 alle ore 23:00, e nei giorni 27 e 28 maggio, dalle ore 11:00 alle ore 16:00 e dalle 18:,00 alle 23:00. Nella suggestiva cornice del parco dell’Istituto, in un’ambientazione mutuata dal vecchio West, si darà vita ad una originale contaminazione tra cucina country e cucina partenopea. Alla cura delle scenografie e del cibo si accompagnerà un ricco programma di laboratori, musica e balli. Gli ospiti avranno inoltre la possibilità di visitare il parco archeologico dell’Istituto, la sua Azienda Agraria, le sue serre e di assaggiare-acquistare un’ampia gamma di prodotti agro-alimentari altamente qualificati, sia per la varietà proposta, sia per gli elevati standard qualitativi garantiti.