POZZUOLI/ «Sei soddisfatto del lavoro svolto finora dall’amministrazione Manzoni?» Ecco l’esito del sondaggio

POZZUOLI – Il 74% dei lettori di Cronaca Flegrea non è soddisfatto del lavoro svolto finora dall’amministrazione Manzoni. E’ questo il risultato del sondaggio che si è concluso alle 20 di questa sera e che ha visto votare 1.213 utenti registrati a Facebook. Alla domanda “L’amministrazione-Manzoni si appresta a compiere un anno. Sei soddisfatto di quanto è stato fatto fino ad ora?” il 74% (907 voti) ha risposto No, mentre il 14% (pari a 158 voti) ha risposto Si. Il restante 12% (pari a 148 preferenze) ha scelto la terza opzione ovvero che “è ancora presto per dare una valutazione” su quanto fatto finora dal sindaco ma anche dalla squadra di governo composta dai sette assessori.

* Il sondaggio sulla pagina Facebook di Cronaca Flegrea non ha un valore statistico, si tratta di rilevazioni aperte a tutti non basate su un campione elaborato scientificamente ma dalla partecipazione spontanea da parte degli utenti iscritti alla piattaforma social.