POZZUOLI/ Torna Miss Campi Flegrei, adrenalina alle stelle per la storica kermesse

POZZUOLI – La primavera è arrivata e, con essa, puntuale torna l’undicesima edizione di Miss Campi Flegrei, ormai storica kermesse dedicata alla bellezza flegrea. Pensato ed organizzato da “Seratissime Eventi Agency” nasce nel 2011, per fornire a ragazze comuni dai 14 ai 26 anni, e alle prime armi, la possibilità di approcciare con serenità il mondo delle sfilate in pubblico, costituendo una valida occasione formativa e di crescita interiore. Nel corso degli anni alcune tra le vincitrici del concorso hanno intrapreso percorsi importanti in vari settori, avendo ricevuto dal concorso oltre che visibilità (campagne video e pubblicitarie, sfilate) anche un iniezione di fiducia nelle proprie capacità.

COME PARTECIPARE – I casting di selezione per le partecipanti sono iniziati da qualche settimana presso la sede della Seratissime Eventi Agency, ospitata all’interno della palestra Body Power Fitness. Per poter partecipare alle selezioni, basta iscriversi sul sito ufficiale del concorso: https://www.misscampiflegrei.net/iscrizione/ . Una volta compilato il modulo le ragazze verranno convocate per uno shooting fotografico per valutarne fotogenia e portamento. La prima Classificata sarà la protagonista della campagna pubblicitaria di Miss Campi Flegrei 2025 e per un anno avrà il supporto dell’agenzia organizzatrice che si occuperà di curarne l’immagine; ci saranno anche occasioni per le altre ragazze che saliranno sul podio, tra cui le fasce per Miss Eleganza, Miss Sorriso, Miss Fotogenia, Miss in Gambissima, Miss Sex Appeal, Miss Simpatia, Miss Stile, Miss Portamento. La finalissima di Miss Campi Flegrei 2024 si svolgerà in piazza Antonio De Curtis a Monterusciello.