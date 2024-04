POZZUOLI/ A maggio due giorni di prove di evacuazione sismica

POZZUOLI – In arrivo due giorni di prove di evacuazione a Pozzuoli. Sono in programma per il 30 e 31 maggio e prevedono lo “scenario tre”, eventualità considerata peggiore dalla Protezione Civile dal punto di vista degli eventi sismici. Lo ha annunciato la vice capo della Protezione Civile nazionale Titti Postiglione nel corso dell’incontro andato in scena oggi a Monterusciello «Il 22 aprile ci sarà una prima esercitazione riservata ai posti di comando della Protezione Civile nell’area flegrea, sugli scenari 1 e 2 del bradisismo. Poi il 30 e 31 maggio verrà simulato uno scenario 3 con l’allontanamento delle persone coinvolte, sarà un’esercitazione che coinvolgerà pezzi di popolazione».