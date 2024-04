I LETTORI SEGNALANO/ «Alberi tagliati a Monterusciello: cosa sta succedendo?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Alberi sani tagliati in posti nascosti a Monterusciello dove sta la scuoletta Annamaria Ortese Via Curzio Malaparte. Dicono che un agronomo ha detto sono alberi con malattie e non è vero. Si vede dal tronco, sono belli, puliti senza fori interni. Monterusciello messa a ko disastri della natura senza alcun rispetto per gli animali e le persone. Faremo un’ estate di fuoco.» (Irene A.)