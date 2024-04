MONTE DI PROCIDA/ Teresa Coppola scioglie le riserve e si candida a sindaco

MONTE DI PROCIDA – Teresa Coppola scioglie le riserve e scende in campo nella corsa alla fascia tricolore. È lei il terzo candidato a sindaco di Monte di Procida alle elezioni amministrative di giugno. Ieri è arrivata la conferma in seno a una conferenza stampa in cui Coppola ha ufficializzato la sua candidatura. «Monte di Procida ha bisogno di persone che mettano al primo posto la comunità», ha dichiarato l’aspirante sindaco che ha così motivato la sua scelta. In lizza per la fascia tricolore, oltre a Coppola, anche l’ex primo cittadino Giuseppe Pugliese e Salvatore Santolillo, già vicesindaco con Pippo Coppola.