QUARTO/ Giovane stroncato da un infarto dopo una serata trascorsa con gli amici

QUARTO – Sono le 22:45 quando carabinieri e 118 vengono allertati in via Paisiello, a Quarto, per un ragazzo di 31 anni incosciente. Il personale medico infermieristico inizia immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma purtroppo senza esito. I militari indagano nella vita privata del giovane dell’est Europa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, faceva uso di alcool e sostanze stupefacenti che potrebbero essere alla base del collasso cardiocircolatorio. Ieri il 31enne avrebbe trascorso la serata con gli amici ed il primo malore lo avrebbe accusato in auto sulla strada di ritorno verso casa.