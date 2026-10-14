POZZUOLI/ «Topi in classe» protestano gli studenti del Liceo Majorana – LE FOTO

POZZUOLI – «Rispetto per gli studenti». Recita così lo striscione affisso questa mattina all’ingresso del Liceo Ettore Majorana di Monterusciello. Ad agitare le proteste sono gli studenti che denunciano la presenza di topi all’interno dell’istituto. Secondo quanto raccontano – infatti – nei giorni scorsi sarebbero state segnalate “carenze igienico-sanitarie” all’interno dei locali. Un sos lanciato da genitori, studenti e collaboratori scolastici accolto dalla preside Elena Manto che per la giornata di sabato ha disposto un intervento di derattizzazione e pulizia dell’istituto. Intervento, però, che non soddisfa la platea scolastica che chiede celerità “Non possiamo aspettare sabato, va fatto subito. Non possiamo stare a scuola con i topi nelle classi” denunciano gli studenti che questa mattina si sono riuniti davanti ai cancelli d’ingresso del liceo, dando vita a un sit-in di protesta.

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